Команды Первой лиги в стыковых матчах обыграли «Черноморец» и «Звезду»

Состоялись матчи за право в следующем сезоне играть в украинской Премьер-лиги.

Согласно регламента, высший дивизион напрямую покидает аутсайдер второй шестерки, а команды, занявшие 4 и 5 места, должны были провести стыковые поединки с представителями Первой лиги, которые заняли 2 и 3 место (победитель выходит в Премьер-лигу автоматически).

В этом году»вышку» покинула «Сталь», а ее место занял киевский «Арсенал», выигравший чемпионат Первой лиги. Право участвовать в Премьер-лиге в следующем году разыгрывали между собой «Черноморец» и «Полтава», а также «Звезда» и «Десна». В первом матче одесситы с минимальным счетом обыграли полтавчан, но в ответной игре основное время закончилось с таким же счетом, но в пользу соперника, а в дополнительное «моряки» пропустили еще два гола — 0:3. «Десна» на своем поле и вовсе деклассировала «Звезду», разгромив футболистов из Кропивницкого со счетом 4:0 после выездной ничьи 1:1.

Таким образом, «Черноморец» и «Звезда» следующий сезон проведут в Первой лиге, а вот «Полтава» и черниговская «Десна» выступят в Премьер-лиге.