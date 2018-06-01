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В Горловке продолжают задерживать грабителей

Пятница, 1 июня, 2018

Криминальная обстановка в городе в лучшую сторону не меняется.

В Калининском районе задержали подозреваемого в совершении грабежа. Ранее судимый мужчина похитил из машины мобильный телефон. Как рассказал пострадавший пенсионер, пока он открывал ворота во двор, злоумышленник залез в машину и забрал гаджет. 70-летний мужчина попытался его догнать, но возраст не позволил этого сделать. К слову, украденный телефон грабитель успел продать, а деньги потратить.

В этом же районе задержали еще одного ранее судимого местного жителя, который совершал кражи имущества из частных домовладений. 28-летний мужчина воспользовался отсутствием хозяев и в ночное время суток проник в дом, где похитил бытовую технику и ценные вещи. «Добычу» он сразу же продал, а деньги потратил на приобретение алкогольных напитков. Отмечается, что спустя несколько дней подозреваемый совершил в этом же доме еще одну кражу.

Кроме того, на днях в Горловке задержали наркозависимую, которая пыталась сбыть 6 мл миллилитров ацетилированного опия.



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