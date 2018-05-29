«К выпускному готовилась». В Торецке во время обстрела погибла девочка

28-го мая около полудня в одном из дворов Железного разорвался боеприпас. В штабе ООС заявили, что он был выпущен со стороны Горловки.

Населенный пункт расположен на окраине Торецка и контролируется ВСУ. Прилетевший снаряд попал в такую местность, где осталось всего несколько домов и непонятно, куда целились стрелявшие, так как по словам местных жителей именно здесь военных нет. Осколком убита несовершеннолетняя. Даша погибла на месте, поскольку снаряд взорвался буквально в двух-трех метрах от нее. Окончившая 9-й класс внучка приехала в гости к бабушке и дедушке и лишь несколько дней назад ей исполнилось 15 лет…

Кроме того, стало известно что в Южном (также между Торецком и Горловкой) подорвался местный житель. По некоторым данным, мужчина наступил на предмет, который впоследствии взорвался.

С множественными осколочными ранениями всего тела и головы потерпевший был госпитализирован.