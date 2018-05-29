Фронтовая Горловка: вечером неспокойно было практически со всех сторон

В окрестностях города не стихают бои.

Наиболее активно боевые действия в первой половине понедельника велись ближе к полудню.

«На западном и северо-западном направлениях газонокосильщик Алексей приводит в порядок немного заросшие «укропом» лужайки…», «Сосед не поделил межу между садовыми участками. Занялся камнеметанием», «Не паникуем, все нормально — косим «укроп»», — так в соцсетях объясняли звуки войны сторонники «ДНР», намекая, что опасности городу нет, так как население слышит исходящие.

Подтверждали это и местные жители: «Два мощных залпа с интервалом в минуту», «Еще один бах, отчетливо слышно, что это залпы». Судя по всему, именно эти действия привели к страшной трагедии в Торецке, о которой мы расскажем чуть позже.

Тем временем, горловчане рассказали, что где-то в городской черте около часа стреляли из САУ. Затем тревожные сообщения не поступали до вечера. Около 20 час. бои возобновились на севере и северо-западе, а также на юге, где в стороне Верхнеторецкого весь вечер применялись минометы и гранатометы, бронетехника, а также крупнокалиберное и стрелковое вооружение. После 22 час. продолжали стрелять в районе Зайцево, а также в направлении Светлодарской дуги.

Уже сегодня утром снова неспокойно было на севере города.

28-го мая наиболее активные боевые действия также продолжались под Донецком, у Докучаевска, на востоке от Мариуполя и на луганском направлении.