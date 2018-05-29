Конфликт на Донбассе перешел в активную фазу – Волкер

Ситуация на Донбассе, где РФ несет прямую ответственность за конфликт, в последнее время перешла в активную фазу – «горячую войну».

Как сообщают «Крым.Реалии», об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

В частности, дипломат заявил, что ответственность за это лежит на России, также как и ключи к завершению конфликта.

Волкер также отметил сильные страдания мирного населения в зоне конфликта и обратил внимание на опасность того, что война на Донбассе сходит с первых полос мировой прессы.

«Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ – семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество», – сказал он.

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