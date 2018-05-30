За нарушение комендантского часа в «ДНР» задержали 373 человека

С 25 по 27 мая на подконтрольной самопровозглашенной республике территории проведена очередная операция «Ночной город».

В ходе ее проведения вооруженные формирования «ДНР» проверили 295 увеселительных заведений, составили 78 протокола по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде. Также составлено 20 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Отмечается, что режим комендантского часа нарушили 373 человека, которые были задержаны.