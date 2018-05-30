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Фронтовая Горловка: вечером снова применялось тяжелое

Среда, 30 мая, 2018

Горловчане продолжают сообщать о боях в окрестностях города.

Так, 29-го мая они периодически слышали боевые действия еще в первой половине дня (на юго-западе). Приблизительно в это время в районе Нелеповки произошел инцидент с наблюдателями ОБСЕ. В 11.35 представители спецмиссии запускали свой беспилотник, когда в 250 метрах от них разорвалась мина. Пострадавших нет.

Затем жители Горловки услышали работу артиллерии уже вечером. По их словам, длительное время снова гремели исходящие.

Кроме того, стрелковый бой с применением минометов был слышен на юго-западе после 22 час.В дальнейшем, неспокойно было такжена севере Горловки. Не изменилась ситуация и после полуночи. А уже утром в очередной раз под обстрел попали районы Зайцево и Гольмовского. По некоторым данным, на ул.Токарева повреждены фасады нескольких домов. Пострадавших нет.

Неспокойно во вторник было и под Донецком (Ясиноватая, Авдеевка, Спартак, Марьинка), Докучаевском, Широкино и Попасной.



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