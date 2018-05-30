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Британия призывает объявить перемирие на Донбассе

Среда, 30 мая, 2018

Ухудшение ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения подчеркивает полный провал последнего перемирия.

Великобритания призвала Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 30 мая объявить о новом соблюдение режима прекращения огня на востоке Украины. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

«Ухудшение ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения в Донецкой области подчеркивает полный провал последнего обновления обязательств относительно режима прекращения огня. Я присоединяюсь к другим в повторении призывов с целью соблюдения законов войны», — заявила Пирс.

«Могу ли я снова, господин председательствующий, настойчиво призывать все вовлеченные стороны возобновить обязательства в отношении режима прекращения огня на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоится 30 мая», — отметила Пирс.

В свою очередь глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан отметил, что процесс разведения сил и средств, о чем стороны согласились в Рамочном решении в сентябре 2016 года, остается приостановленным.

«Отсутствие готовности относительно дальнейшего осуществления этого процесса может подорвать доверие и решимость сторон», — подчеркнул Апакан.

Корреспондент



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