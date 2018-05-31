«Главные мои планы на лето — это выжить…». Маленькие горловчане написали сочинения о предстоящих каникулах

Поселок городского типа Гольмовский, расположенный на окраине Горловки, постоянно подвергается обстрелам. И это не могло не отразиться на жизни людей.

Войну невозможно игнорировать, когда она напоминает о себе каждую ночь оглушительной стрельбой. О ней нельзя забыть, хотя бы на минуту, когда следы войны повсюду — в разрушенных домах, разбитых улицах, в тревожных лицах взрослых.

Пятый год войны. Для кого-то из местной детворы — это треть или половина жизни… для кого-то — целая жизнь. Пятое военное лето. Строить планы на каникулы, с поправкой на войну, стало уже привычным делом.

«Мои планы на лето» — обычная тема для школьного сочинения. И такие «обычные» планы у детей в Горловке.

ДонПресс