Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в среднем по городу в апреле превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по пыли в 1,4 раза и формальдегиду в 3,9 раза. Максимальные концентрации превышали максимально-разовые ПДК в целом по городу по пыли в 1,4 раза и формальдегиду в 1,1 раза.

Сравнивая полученные данные с апрелем минувшего года, следует отметить уменьшение содержания в атмосферном воздухе оксида углерода, сероводорода, фенола и аммиака, а также увеличение концентрации пыли, диоксида азота и формальдегида. На том же уровне осталось содержание диоксида серы.

Сравнение же апреля и марта показывает уменьшение содержания в атмосферном воздухе оксида углерода, диоксида азота и фенола, а также увеличение концентрации пыли, аммиака и формальдегида. На уровне марта осталось содержание диоксида серы и сероводорода.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.

Кроме того, в Горловке было выполнено 40 измерений уровня естественного радиационного фона. Превышений предельно-допустимых уровней не зарегистрировано.