Фронтовая Горловка остается самой «горячей» точкой региона

30-го мая на протяжении всего дня местные жители слышали боевые действия.

Как уже сообщалось, с самого утра неспокойно было в районе Зайцево и Гольмовского. Известно, о двух поврежденных домостроениях.

Около полудня горожане рассказали о тяжелых исходящих на западе, а чуть позднее — о стрелковом бое в Зайцево.

Уже вечером «шумели» западные (от юга до севера) и северные (от запада до востока) окраины. Была слышна работа крупнокалиберного и стрелкового вооружения, минометов. После полуночи периодически бои возобновлялись на всех указанных направлениях.

Сегодня с утра снова стреляли на западе и севере Горловки.

В среду боевые действия также велись под Донецком, Докучаевском и Новотроицким, на мариупольском и луганском направлениях.