Новый документ для вывоза домашних животных за границу

С 1 июня вывезти животное за границу можно будет лишь при наличии на него паспорта установленного образца.

Были изменены правила заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требования к их учету, в частности касательно определения единой формы бланка ветеринарно-санитарного паспорта на домашних собак и кошек.

Основанием для оформления ветеринарно-санитарного паспорта являются: клинический осмотр животного; наличие соответствующих диагностических, профилактически-лечебных обработок (дегельминтизации), включая исследования и прививки (бешенство и другие инфекционные болезни в зависимости от вида животного).

Стоимость документа составит 51 грн 29 коп.

Паспорта для домашних животных неустановленной формы вскоре перестанут выдавать. Кроме того, право предоставления такой услуги имеют только государственные учреждения ветеринарной медицины.

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