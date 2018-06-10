В Украине появятся передвижные отделения Укрпочты

С 1 июня в Украине стартовал проект «Укрпочты» под названием «Передвижное отделение».

Первой выбрали Черниговскую область (поскольку она имеет большую территорию с относительно низкой плотностью населения). На маршруты области выйдут 130 передвижных бригад. Работать будет команда из трех человек: оператор будет в сельсовете принимать платежи, а водитель с почтальоном — проезжать деревней и развозить пенсии, газеты, посылки.

Проект предусматривает компьютеризацию всех отделений связи в населенных пунктах области, где проживает более 2 тыс. жителей.

Кроме того, »Укрпочта» планирует создать международный хаб по доставке посылок. В связи с этим с 1 июня до 31 декабря правительство запускает пилотный проект по внедрению мультимодального перемещения транзитных почтовых отправлений. Планируется, что «Укрпочта» будет получать от партнеров консолидированные партии отправлений, обрабатывать их на своих местах международного почтового обмена и отправлять непосредственно в страну назначения.