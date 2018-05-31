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«Газпром» обжаловал решение Стокгольмского суда, а «Нафтогаз» начал взыскание долга

Четверг, 31 мая, 2018

Как известно, по решению арбитража, по результатам двух арбитражных производств «Газпром» должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

На днях СМИ сообщили, что российская компания подала в суд округа Свеа в ШВеции заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом» по транзиту газа. В «Газпроме» заявили, что значительная часть арбитражного решения «написана не арбитрами, а иным лицом».

Тем временем, НАК «Нафтогаз Украины» начал процесс взыскания с ПАО «Газпром» долга в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. По некоторым данным, работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании.

В «Газпроме» подтвердили , что «Нафтогаз» предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража. Однако каких-либо официальных уведомлений в рамках этой процедуры в российской компании не получали, поэтому комментировать данную информацию пока не готовы.



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