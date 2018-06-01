Фронтовая Горловка: еще один неспокойный день

В окрестностях Горловки по-прежнему ведутся наиболее активные боевые действия в регионе.

Как сообщалось ранее, в четверг с раннего утра стреляли на западе и севере Горловки. Днем бои с применением гранатометов, крупнокалиберного и стрелкового вооружения происходили в стороне Зайцево и Доломитного, а несколько позднее не обошлось уже и без тяжелого. Ну а вечером все без изменений: именно в это время стреляют наиболее интенсивно. Бои велись как в направлении Зайцево, так и Широкой Балки.

31-го мая также активные боевые действия продолжались в районе авдеевской промзоны, Марьинки, на востоке от Мариуполя.