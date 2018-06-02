Фронтовая Горловка: активность боевых действий несколько спала

В окрестностях города стало тише, хотя стрелять продолжают…

Пятница вплоть до вечера прошла в тишине. Однако, с наступлением темноты снова стали слышны отголоски войны. Сначала начали стрелять на севере, а вскоре зашумел и запад. В это время, по словам местных жителей, в небе неоднократно были заметны беспилотники, по которым периодически велся огонь.

После 23 час. продолжались бои на севере и юго-западе, но без тяжелого. Ночью периодически «работали» минометы в районе Зайцево.

По итогам пятницы горловчане отметили, что интенсивность боевых действий заметно снизилась.

Как заявили в пресс-центре ООС, уже сегодня, 2-го июня, ранним утром со стороны Горловки из стрелкового вооружения был обстрелян КПВВ в Майорске. Пострадавших нет.

Возвращаясь к вчерашнему дню, отметим, что напряженная ситуация сохраняется в районе ДФС, велись бои в районе Авдеевки и Ясиноватой, под Марьинкой, Докучаевском, на луганском и мариупольском направлениях.