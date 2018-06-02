Дипломатический бой за Донбасс: второе дыхание «нормандского формата»

Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» состоится 11 июня в Берлине.

Об этом 1 июня сообщил глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас на совместной с украинским коллегой Павлом Климикиным пресс-конференции в Мариуполе.

«Вчера, и в течение последних недель, у меня проходили дискуссии с главами МИД Франции, России и Украины. И мне очень нравится, что нам все-таки удалось договориться о заседании в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел, которое, между тем, состоится 11 июня в Берлине», — сказал немецкий дипломат.

Климкин отметил, что на заседании будут подняты вопросы, в частности, освобождения украинских заключенных, которые находятся как в РФ, так и в ОРДЛО, а также возможный формат миротворческой миссии ООН на Донбассе.

«Это должна быть настоящая миссия, а не фейк, как это типично для России. То, что мы видим сейчас – это стремление России легитимизировать свой протекторат на Донбассе, а также дестабилизировать нас – демократическую Украину», — подчеркнул глава МИД Украины.

Климкин пояснил, что реальная миссия должна внести свой вклад в установление безопасности на Донбассе, после чего перебрать на себя контроль над неподконтрольной Киеву частью Донецкой и Луганской областей, а затем начать подготовку к демократическим выборам на этой территории.

Напомним, что в «Нормандский формат» входят Украина, Россия, Германия и Франция. Именно главы этих стран подписали Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Соглашения, которые, к сожалению, так и не остановили конфликт, не говоря уж о его разрешении. Встречи на уровне «нормандского формата» происходят редко, к тому же, в последнее время не дают подвижек в разрешении конфликта на Донбассе.

Напомним, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию «охранников» при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей территории Донбасса.

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