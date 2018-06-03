В ДТП погибли двое полицейских, с виновника взыщут 4 миллиона гривень

Апелляционный суд Донецкой области оставил без изменений приговор суда первой инстанции, который 50-летнего жителя поселка Никольское признал виновным по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.



Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области. В 2012 году водитель автомобиля Nissan, находясь в темное время суток в состоянии алкогольного опьянения, ехал по автотрассе Запорожье – Мариуполь. Превысив скорость и не справившись с управлением, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102. В машине находились сотрудники Володарского РО ГУМВД Украины в Донецкой области. В результате аварии правоохранители получили травмы, не совместимые с жизнью.

Ильичевский районный суд Мариуполя, исследовав и проанализировав доказательства в уголовном производстве, приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Также принято решение взыскать с осужденного в пользу пострадавших 4 млн гривень.