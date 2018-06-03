Месяц Петрова поста: Что можно делать и что категорически запрещается в этот период

Вот-вот закончится Троицкая седмица, и православные христиане от череды праздников перейдут к первому летнему посту – Петрову или, как его еще называют, Апостольскому.

Когда начинается Петров пост в 2018 году

Дата начала Петрова поста является переходящей и прямо зависит от того, какого числа будут праздновались в текущем году Светлое Христово Воскресенье и День Святой Троицы.

Дело в том, что он всегда начинается в понедельник, ровно через неделю после Троицы, и длится до 12 июля — Дня празднования памяти святых апостолов Петра и Павла.

При этом стоит подчеркнуть, что день праздника в честь святых апостолов Петра и Павла не является частью поста.

Поскольку в этом году Троицу мы отмечали 27 мая, то Петров пост, соответственно, стартует с 4 июня.

Таким образом, в 2018 году православные христиане будут поститься 38 дней.

В целом же Петровский пост в зависимости от даты празднования Пасхи может продолжаться от 8 до 42 дней.

В чем суть Петрова поста

Петровский пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия. По крайней мере, так считается сейчас.

Во времена же первых упоминаний об этом посте (примерно ІІІ век), мнения были иными: его установление не связывалось с апостолами, он считался «компенсационным». То есть те, кто не смог поститься в Великий пост перед Пасхой, имели возможность поститься по окончанию праздничного ряда.

По некоторым данным, около 1000 года из этого поста был исключен июль, и первая его часть стала заканчиваться в праздник уже неоднократно упомянутых апостолов Петра и Павла, вторая же образовала Успенский пост, начинающийся 14 августа.

Каков календарь питания на Петров пост

Петров пост считается нестрогим. Верующие в этот период отказываются от приема молочной и мясной пищи, однако в отличие от Великого поста можно вкушать рыбу.

К слову, многие видят в этом некий символизм, ведь сами апостолы, с которыми связывают установление поста, были рыбаками, а Петр к тому же является их покровителем.

Примерное меню в этот период выглядит так:

В понедельник разрешается горячая пища без масла, например постные каши (гречневая, рисовая, перловая, овсяная).

Вторник, четверг и суббота – самые легкие дни поста. Разрешена любая постная еда с растительным маслом, а также рыба.

Строгий пост (сухоядение) в среду и пятницу. Некоторые верующие в эти дни поста питаются только водой и хлебом.

На праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля) в меню допускается некоторое послабление, в частности разрешается рыба.

В воскресенье также можно употреблять любую постную еду, добавляется еще один продукт – вино.

Стоит отметить, что требования поста послабляются в отношении беременных женщин и кормящих матерей.

Что нужно делать в Петров пост

Петровский, как и любой другой пост, — это в первую очередь период духовного очищения, а ограничения в пищи стоят позицией ниже. Он должен способствовать не потере веса, а укреплению в человеке духовного начала. Поэтому очень важно во время поста молиться, исповедоваться и причащаться.

В то же время, если мирянину по каким-либо причинам нельзя соблюдать все правила поста, он может ограничивать себя в других, негастрономических вещах. Например, не смотреть в пост телевизор или не пользоваться социальными сетями в интернете.

Чего нельзя делать в Петров пост

Издавна считается, что во время Петровского поста нельзя венчать новобрачных и крестить детей. Это принесет невзгоды в семью.

Помимо этого, согласно народным обычаям, нежелательно:

- заниматься рукоделием (считается, что таким образом зашиваете свое счастье и благополучие);

- давать деньги в долг (сами из долгов не вылезете);

- стричься (волосы будут редкими);

- проводить обряды, читать заговоры, ворожить и гадать (все это может обернуться против вас).

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