Около 50 школьников из Гольмовского смогут оздоровиться на Азовском море

Детям, живущим в одном из самых обстреливаемых поселков Горловки, помогут отдохнуть неравнодушные граждане Беларуси.

На днях инициативная группа побывала в нашем городе. Ранее меценаты привозили в Горловку продукты, стройматериалы для ремонта больницы и др., а на этот раз в их планах помочь в организации оздоровления пятидесяти учеников с 1-го по 6-й класс школы № 77 на Азовском море.

Первая группа детей уже выехала на отдых. Ожидается, что ребята проведут на берегу моря около двух недель.