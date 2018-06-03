Фронтовая Горловка: активно стреляли на севере и юго-западе

Жители Горловки продолжают сообщать о боевых действиях.

В субботу около полудня неспокойно было в стороне Зайцево, а после 16 час. очевидцы утверждали, что в районе шахты им.Гагарина начали стрелять из минометов. К 20 час. «проснулось» юго-западное направление, где были слышны «бахи», также весь вечер гремел и север. Около 21 час. очевидцы рассказали о сильном пожаре на северо-западе.

В дальнейшем, до полуночи перестрелки фиксировались в районе Зайцево, а вот после — долго не успокаивались юго-запад и запад Горловки, где интенсивно стреляли, в т.ч. и из минометов.

Сегодняшним утром были слышны бои на северном направлении.

2-го июня активные боевые действия велись в районе Ясиноватой и Авдеевки, Марьинки, Первомайска и Кадиевки, Докучаевска и Новотроицкого, под Мариуполем. Этой ночью стреляли также под Еленовкой.