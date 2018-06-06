Цифра месяца: в мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей

Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Уже почти четыре года прошло с момента, как были даны первые обещания украинцам, в частности тем, кто проживает на востоке страны. Четыре года, как стороны пообещали положить конец насилию. Обещания, скрепленные подписями, отвести вооружение, развести силы и формирования, провести разминирование и прекратить огонь, в конце концов прекратить убийства и ранения невинных гражданских лиц. Обещания, что больше ни один человек не пострадает, ни один. Но вместо этого только в мае мы подтвердили 35 жертв среди гражданского населения — 10 погибших и 25 раненых. 35 человек только за один месяц, чьи жизни унесли или необратимо испортили», — подчеркнул представитель Специальной мониторинговой миссии.