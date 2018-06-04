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Фронтовая Горловка: ситуация с бензином не улучшается

Понедельник, 4 июня, 2018

Проблемы с топливом продолжаются уже около месяца.

Горловчане в соцсетях делятся информацией о наличии в продаже бензина на различных автозаправках. По их словам, машин на дорогах стало значительно меньше. Без крайней нужды водители стараются не пользоваться транспортом. Несколько АЗС иногда открывают продажи бензина, но его надолго не хватает. В основном, на табло вместо цены горит надпись «б/н» — т.е. по талонам.

По некоторым данным, причиной происходящего стали сезонное повышение спроса и подорожание топлива в России. При этом в Донецке, зная о низкой платежеспособности населения, хотели бы сохранить цены на прежнем уровне. Только продавцам из РФ это совсем невыгодно.

Кроме того, источники в «РТК» отмечают, что не все поставщики хотят сотрудничать с «ДНР» из-за возможных санкций. Есть также версия, что пока российские кураторы не завершат проверки хищения средств, бензина не будет.

Тем временем, по информации местным СМИ, в Горловку поступила партия  бензина, однако, предназначена она не для нужд населения, а для работы военной техники и «республиканских» предприятий. Сколько еще продлится дефицит бензина никто не знает.

 



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