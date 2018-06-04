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В суде по делу Штепы — очередной отвод судей

Понедельник, 4 июня, 2018

Орджоникидзевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство защиты об отводе членов коллегии судей, которые рассматривали дело по обвинению экс-мэра Славянска Нели Штепы.

«В судебном заседании адвокат Тананакин А. В. заявил отвод председательствующему судье Поповой В. А. и запасному судье Бугере Е. В. в уголовном производстве, ссылаясь на наличие обстоятельств, которые могут вызвать сомнение в их непредвзятости, а именно то, что указанные судьи являются внутренне перемещенными лицами из зоны проведения АТО, где в результате захвата г. Горловки Донецкой области и г. Луганска осталось их недвижимое имущество; при этом Штепа Н. И. обвиняется в содействии созданию и деятельности так называемой ДНР», — сказано в определении суда, опубликованном защитником Штепы в Facebook.

Еще одним основанием для отвода судьи Бугери защита назвала нарушение требования ст. 35 УПК Украины и порядка использования системы документооборота — запасного судью назначили через 9 дней после определения состава суда.

«Кроме того, адвокат Тананакин А. В. заявил отвод участнику коллегии — судье Саркисян Е. А., мотивируя тем, что на мобильный телефон судьи Саркисян пришло SMS-сообщение, содержание которого носило характер уроз, что ставит под угрозу сомнение в непредвзятости и беспристрастости судьи Саркисян во время дальнейшего рассмотрения производства и может прямо влиять на объективность судебного рассмотрения», — говорится в определении.

Прокуроры выступали против отвода судей Поповой и Бугери на основании того, что они имеют статус ВПЛ. Но поддержали отвод судьи Бугери по причине нарушения требований УПК и правил использования системы документооборота. Обвинение также поддержало отвод судьи Саркисян, сообщив, что по факту угроз в адрес судьи информация внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Ходатайство защиты Орджоникидзевский районный суд Харькова удовлетворил полностью.

Материалы дела Штепы передали в канцелярию суда для повторного автоматического распределения.

Нелю Штепу арестовали в июле 2014 года по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации. Несмотря на то что ст. 110 Уголовного кодекса Украины предусматривает единственно возможную меру пресечения — содержание под стражей, в сентябре 2017-го Ленинский райсуд Харькова освободил Штепу, изменив меру на круглосуточный домашний арест. В январе этого года срок круглосуточного домашнего ареста истек.

Суды и состав судей, которые рассматривали это дело, неоднократно менялись. По подсчётам защиты, нынешний отвод судей — десятый по счету.

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