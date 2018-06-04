Фронтовая Горловка: стреляли только на севере

Снова в эпицентре событий оказалось Зайцево.

После того, как ранним утром здесь было неспокойно, о боевых действиях горожане больше не сообщали вплоть до самого вечера. Так, из минометов на этом же направлении стреляли уже после 21 час. Досталось многострадальному поселку и ночью — около 2 час. в результате обстрела жилого сектора был поврежден дом на ул.Рыбалко (попадание в кровлю). По предварительным данным, пострадавших нет.

Сегодня, 4-го июня, около 4.30 противник в районе Зайцево снова были применены минометы. Кроме того, утром стало известно, что ночью Горловку потряс мощнейший «бах».

Интенсивные бои в воскресенье также проходили под Донецком (Авдеевка, Ясиноватая, Марьинка), Докучаевском, Мариуполем. В ходе боевых действий были повреждены два дома в Докучаевске и четыре – в Александровке.