Луганскую область посетила посол Франции

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Сегодня совместно с командующим Объединенных сил Сергеем Наевым провели встречу с чрезвычайным и уполномоченным послом Французской республики в Украине Изабель Дюмон. Во время встречи говорили о ходе Операции объединенных сил на Луганщине, об основных проблемах и угрозах на пути к установлению мира в нашем регионе. Посол интересовалась состоянием промышленности и аграрного сектора Луганской области», — написал он.