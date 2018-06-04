Сборная Украины по футболу завершила тренировочные сборы победой

Команда провела два товарищеских поединка.

В первом из них украинцы встретились со сборной Марокко, которая готовится к выступлению на чемпионате мира. Именно поэтому соперник был более мотивирован и активнее, но и у подопечных Шевченко было несколько моментов для взятия ворот. В итоге, несмотря на некоторое преимущество марокканцев, игра завершилась без голов.

В стартовом составе вышли пять футболистов «Шахтера»: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Виктор Коваленко, а во второй половине поединка Ярмоленко на поле заменил Марлос.

Второй спарринг сине-желтые провели намного лучше. Уже в первой половине встречи против Албании им удалось трижды огорчить вратаря (Коноплянка и дважды Ярмоленко), а после перерыва команды обменялись голами (у украинцев снова забил Ярмоленко) — 4:1.

На этот раз в «старте» оказалось лишь трое горняков: Богдан Бутко, Сергей Кривцов и Марлос, а во второй 45-минутке на поле появился Виктор Коваленко.