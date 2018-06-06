Украина седьмая с конца по качеству дорог в мире

Среда, 6 июня, 2018
По качеству дорог Украина находится на уровне Мавритании, Мадагаскара, Гаити, Гвинеи, где асфальтовые покрытия не отвечают нынешним условиям эксплуатации дорог.
Согласно данным Всемирного экономического форума, Украина по показателю индекса конкурентоспособности заняла в 2017 году 81 место. Одним из ключевых показателей рейтинга является оценка транспортной инфраструктуры, в частности качества автомобильных дорог. По этой позиции Украина заняла 130 место из 137 стран мира.
«Тезис о том, что в Украине климат, при котором происходит частый переход от минусовых к плюсовым температурам, что приводит к разрушению автомобильных дорог, является справедливым», – приводятся в материале слова экспертов.
В то же время, они подчеркивают, что в Польше, Венгрии, Словакии при аналогичных климатических условиях качество автомобильных дорог значительно лучше.
Так, в Украине, по сравнению с Польшей, протяженность сети автомобильных дорог в 2,5 раза меньше, а плотность трафика в Польше больше в 4 раза.
«Это свидетельствует о недостаточном качестве дорог и несовершенстве технологических решений при их строительстве», – говорится в статье.