Фильтровальная станция под Донецком снова под обстрелом

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Вода Донбасса».

Как говорится в сообщении, «3 и 4 июня в ночное время суток Донецкая фильтровальная станция находилась в зоне активных боевых действий».

Согласно информации, при осмотре территории утром были обнаружены разорвавшиеся снаряды возле здания административно-бытового корпуса и гаража, а также повреждение остекления на проходной.

«С прошлой недели из-за обострившейся обстановки в районе Донецкой фильтровальной станции и невозможности обеспечить доставку сменного персонала 31 мая и 1 июня сотрудники вынуждены были оставаться на ДФС двое суток. В таких условиях обеспечивать работу Донецкой фильтровальной станции крайне сложно. Если ситуация не изменится, фильтровальная станция будет остановлена», — резюмировали в пресс-службе предприятия.