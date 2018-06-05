Фронтовая Горловка: бои на окраинах не стихают

4-го июня местные жители продолжали сообщать о боевых действиях.

В понедельник ночью в городе прогремело пару мощнейших одиночных «бахов». Затем до полудня было тихо, а вскоре «проснулась» сторона Зайцево. Сначала было слышно лишь стрелковое, но затем заработало и более тяжелое вооружение. Днем шумело в районе Озеряновки.

Вечером также стреляли в районе Торецка и ж/м Гагаринского, Доломитного и Травневого, а после наступления темноты активно применялось тяжелое.

4-го июня продолжались бои под Донецком: в районе Авдеевки, Ясиноватой, Спартака и аэропорта, у Песков, Марьинки и Трудовских. Кроме того, не стихали бои под Докучаевском и Новотроицким, на луганском и мариупольском направлениях.

Тревожные сообщения продолжают поступать из района Донецкой фильтровальной станции: вечером в этой стороне были слышны взрывы. По некоторым данным, персонал ДФС был вынужден укрываться в бомбоубежище.