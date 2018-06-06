Захарченко назвал дефицит бензина в Донецке «головотяпством»

Среда, 6 июня, 2018
В «ДНР» прокомментировали ситуацию с дефицитом бензина.
Захарченко заявил, что причиной сложившейся ситуации является «головотяпство».
«Сейчас определяем круг людей, которые за это отвечают и почему так произошло», – сказал он.
В тоже время, по словам лидера самопровозглашенной республики, были и объективные причины, которые вызвали дефицит бензина.
«Это непонятное ценообразование, которое сейчас складывается в Российской Федерации. <…> Там меняется запрет на повышение цены. Там такая же проблема. Заводы приостановили продажу – ждали, что будет посезонное поднятие цен. Потом, когда правительство РФ запретило это дело, началась продажа реализовываться» – сказал он.
Возвращаясь к проблеме дефицита топлива на подконтрольной «ДНР» территории, Захарченко сказал, что «на лицо четкий структурный просчет», который, по его словам, устранен.