Захарченко назвал дефицит бензина в Донецке «головотяпством»

В «ДНР» прокомментировали ситуацию с дефицитом бензина.

Захарченко заявил, что причиной сложившейся ситуации является «головотяпство».

«Сейчас определяем круг людей, которые за это отвечают и почему так произошло», – сказал он.

В тоже время, по словам лидера самопровозглашенной республики, были и объективные причины, которые вызвали дефицит бензина.

«Это непонятное ценообразование, которое сейчас складывается в Российской Федерации. <…> Там меняется запрет на повышение цены. Там такая же проблема. Заводы приостановили продажу – ждали, что будет посезонное поднятие цен. Потом, когда правительство РФ запретило это дело, началась продажа реализовываться» – сказал он.

Возвращаясь к проблеме дефицита топлива на подконтрольной «ДНР» территории, Захарченко сказал, что «на лицо четкий структурный просчет», который, по его словам, устранен.

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