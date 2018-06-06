Фронтовая Горловка: ночью город потряс мощный разрыв

Последнее время в окрестностях Горловки наблюдался некоторый спад активности боевых действий и вот вчера они возобновились с новой силой.

Во второй половине дня стрелять начали на севере и юго-западе, а с сумерками «бахи» стали громче и ближе. Около 22 час. прогремел мощнейший взрыв, который слышали даже в Донецке и Макеевке. По некоторым данным, это была работа ПВО, во всяком случае так объяснили происходящее в соцсетях.

В дальнейшем, звуки войны были слышны как до, так и после полуночи. Одиночные «бахи» слышали горожане и сегодня утром.

Во вторник также бои продолжались под Донецком, Докучаевском и Мариуполем.