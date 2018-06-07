Фронтовая Горловка: на окраинах по-прежнему неспокойно

В окрестностях города по-прежнему идут бои.

Как сообщили местные жители, первая половина среды прошла относительно спокойно, а перестрелки горожане услышали после 15 час. Вскоре «забахали» и минометы. Кроме того, приблизительно в это время начала пропадать связь мобильного оператора «Водафон», причем не только в Горловке, но и в Донецке. Помимо всего на Горловку обрушился ураган, наделавший немало беды, но об этом мы расскажем несколько позднее.

Вечером ситуация лишь усугубилась: бои продолжались, а с наступлением темноты звуки войны стали ближе и к 21-22 час. окраины Горловки гремели практически со всех сторон. Однако, к полуночи активность боевых действий заметно спала, во всяком случае тревожных сообщений больше не поступало.

6-го июня также неспокойно было в районе Авдеевки и Ясиноватой, под Марьинкой, у Широкино, а на Луганщине — на востоке от Попасной.