Совбез ООН принял заявление по ситуации в Украине

Четверг, 7 июня, 2018
Совет Безопасности ООН призвал все стороны конфликта на Донбассе выполнять минские соглашения. Это первое решение Совбеза по Украине с 2015 года.
Совет Безопасности ООН осудил нарушение режима прекращения огня на востоке Украины и призвал соблюдать минские соглашения. Об этом говорится в заявлении Совбеза, принятом в среду, 6 июня.
Документ на заседании зачитывал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, который сейчас по ротации занимает пост председателя организации.
Совбез напомнил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений, применение которых приводит к трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц», − сказано в заявлении.
Совбез призвал все стороны конфликта выполнить обязательства по разведению сил и вывести тяжелые вооружения, а также напомнил о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Это стало первым решением Совета Безопасности ООН по Украине с февраля 2015 года.
МИД РФ позднее приветствовал принятие заявления.
«Считаем, что данное решение Совета пошлет важный международный сигнал в адрес Киева с целью побуждения его к исполнению взятых на себя обязательств», − говорится в сообщении российского министерства.
В заявлении Совбеза ООН, однако, речь идет о том, чтобы свои обязательства исполняли все стороны конфликта.