Ураган в Горловке повредил десятки домов

6 июня в результате непогоды в нашем городе повреждена кровля, как минимум, у 40 домов, повалено более 50 деревьев, обесточенными оказались 63 трансформаторные подстанции.

Настоящий шторм начался около 15 час. Мощнейший ливень быстро превратил улицы города в реки. Сильнейшими порывами ветра в Горловке сорвало порядка трех тысяч квадратных метров шиферной кровли.

Как сообщили СМИ, проливные дожди, сопровождавшиеся порывистым ветром прошли и в других населенных пунктах региона. В «ДНР» заявили, что уже восстановили 32 линии электропередачи, запитали 270 подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Согласно информации, аварийно-ремонтные бригады предприятия работали в Горловке, Енакиево, Снежном, Торезе и др