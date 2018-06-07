Донецкая фильтровальная станция снова обесточена

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Вода Донбасса».

«6 июня в 21.35 в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция. В настоящее время согласовывается возможность вывоза сменного персонала, который находится на фильтровальной станции двое суток», — говорится в сообщении предприятия.

В ГСЧС в Донецкой области заявили, что в связи с остановкой ДФС было прекращено водоснабжение в Авдеевку. В настоящее время вода с фильтровальной поступает самотеком. Ориентировочное время подачи воды в таком режиме — не менее одних суток в зависимости от интенсивности водозабора.