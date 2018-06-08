Фронтовая Горловка: вчера активнее стреляли на севере, сегодня — на юго-западе

Местные жители продолжают сообщать о боях.

В первой половине четверга неспокойно было на юго-западе, откуда доносились тяжелые разрывы. Но основные события происходили вечером. Ближе к 20 час. на севере помимо стрелкового и крупнокалиберного вооружения, стало слышно работу артиллерии. Периодически «шумела» западная и юго-западная сторона. Такая ситуация сохранялась на протяжении нескольких часов.

Уже сегодня, 8-го июня, завязался бой на юго-западе. Начиная с 4 час. применялось как стрелковое, так и минометы.

В четверг также фиксировались бои под Ясиноватой и Авдеевкой, на востоке от Мариуполя, на луганском направлении.