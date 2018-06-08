Данилюк уволен с должности министра финансов

Представление о его увольнении в Верховную Раду внес премьер-министр Владимир Гройсман, а 7 июня 254 нардепа проголосовали за такое решение.

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: уволить Данилюка Александра Александровича с должности министра финансов Украины», — говорится в тексте соответствующего постановления №8433.

В МВФ также отреагировали на отставку Данилюка.

«Мы не комментируем кадровых вопросов в отношении отдельных персоналий, но мы выражаем обеспокоенность о возможных изменениях институционной роли Министерства финансов», — заявил директор пресс-офиса фонда Джерри Райс.

По его словам, Минфин Украины должен сохранять свою ведущую и решающую роль в формировании фискальной политики.