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Данилюк уволен с должности министра финансов

Пятница, 8 июня, 2018

Представление о его увольнении в  Верховную Раду внес премьер-министр Владимир Гройсман, а 7 июня 254 нардепа проголосовали за такое решение.

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: уволить Данилюка Александра Александровича с должности министра финансов Украины», — говорится в тексте соответствующего постановления №8433.

В МВФ также отреагировали на отставку Данилюка.

«Мы не комментируем кадровых вопросов в отношении отдельных персоналий, но мы выражаем обеспокоенность о возможных изменениях институционной роли Министерства финансов», — заявил директор пресс-офиса фонда Джерри Райс.

По его словам, Минфин Украины должен сохранять свою ведущую и решающую роль в формировании фискальной политики.



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