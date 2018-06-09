Фронтовая Горловка: во время обстрела Зайцево ранен мужчина

Боевые действия в окрестностях города продолжаются.

Так, вчера днем под минометным обстрелом оказались северные окраины Горловки, в результате чего в Зайцево был ранен мужчина, 1986 г.р. До этого инцидента было практически тихо, разве что около полудня на западе/северо-западе было слышно перестрелки, а также минометы и гранатометы. Вечером на этих направлениях бои продолжились и позднее стало известно о ранении местной жительницы в Железном (восточный пригород Торецка). По некоторым данным, женщина находилась в своем доме, когда пуля залетела прямо в окно.

С наступлением темноты неспокойная обстановка сохранялась на севере/северо-западе и юго-западе, а после полуночи некоторое время продолжали «шуметь» северные окраины.

Напряженная обстановка в пятницу сохранялась под Донецком (Авдеевка, Ясиноватая, Марьинка, Красногоровка), на мариупольском направлении (Широкино, Саханка), причем в последнем указанном населенном пункте ранения получили два местных жителя и были повреждены четыре дома. Активные боевые действия велись и в Луганской области (Крымское и Новотошковское).