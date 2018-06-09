В ОБСЕ сообщили о разрушениях в Чигарях

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии.

Наблюдателям удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали, что в поселке отсутствуют школы, электроснабжение, проточная вода и предметы первой необходимости, кроме того фиксируются серьезные проблемы с мобильной связью. По их словам, медицинские услуги и магазины есть в Торецке и Горловке.

Представители СММ ОБСЕ также сообщили о разрушениях в Чигарях.

«В Чигарях (Южное) команда Миссии видела несколько сгоревших домов, некоторые из которых все еще тлели. Наблюдатели видели по меньшей мере 20 мирных жителей в этом районе, некоторые из которых рассказали, что ситуация с безопасностью резко ухудшилась с середины мая. Команда СММ видела, что 5 домов на улице Заречной и еще один дом в Целинном переулке были разрушены, а дома на улице Полтавской и улице Амурской были повреждены», — говорится в отчете.