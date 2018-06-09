Гройсман представил в Минфине нового министра

Глава правительства представил коллективу нового руководителя Оксану Маркарову, пожелав последней «терпения и выдержки».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу, 8 июня, представил коллективу Министерства финансов нового руководителя Оксану Маркарову. Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Twitter.

«Представил коллективу Министерства финансов и. о. министра — Оксану Маркарову. Ее накануне единогласно назначили решением правительства. Терпения и выдержки новому руководителю. Впереди много работы!» — написал премьер.

Из открытых источников известно, что Маркарова в 1998-1999 годах, а также с 2001 по 2003 годы занимала посты советника по экономической политике и менеджера внешних и корпоративных связей американского фонда прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund. В 2000 году она проходила практику в Мировом Банке.

С 2002 года в течение 11 лет возглавляла инвестиционную группу ІТТ, которая занимается торговлей ценными бумагами, инвестиционным банкингом, инвестиционным консалтингом, юридическими услугами, управлением активами, фондами, недвижимостью и девелопментом.

В марте 2015 года назначена заместителем министра финансов Украины.

Напомним, 7 июня Верховная рада Украины поддержала представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

Корреспондент