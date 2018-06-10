Горловка – эпицентр экологической опасности

Из-за артобстрелов и неправильной консервации шахт Донбассу угрожает экологическая катастрофа, первые признаки которой уже отмечают ученые. Экологи, опрошенные “Вестями“, утверждают, что грунтовые воды, выходящие на поверхность из-за обрушения шахт, могут превратить регион в солончаковую степь, – и там станет невозможно жить. А обрушения шахт, которым способствует демонтаж удерживающих их металлоконструкций, сделает поверхность земли похожей на лунную – кратеры и пустыня. Тот факт, что почва в Донецке за последнее время значительно просела, подтверждает опасения специалистов: экологический апокалипсис на Донбассе — вовсе не выдумка.

Сенсационную новость о том, что почва на территории Донецка просела в среднем на 20 – 25 сантиметров, 4 июня сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш на презентации доклада “Экологическая ситуация на Донбассе“. Данные были получены с помощью спутникового мониторинга. Экологи уточняют “Вестям“, что на территории Донбасса в местах добычи угля земля проседает из-за приостановки откачки воды из шахт и по другим причинам.

Кочегарка, Юнком и Шахта-2 бис

“Более 20 шахт находятся под угрозой затопления или уже полностью затоплены, и не подлежат дальнейшей эксплуатации. Водоотлив не работает практически на всей территории от Горловки до Золотого. В частности, в Донецкой области увеличилась водность рек, что может указывать на повышение уровня грунтовых вод, которые подпитываются шахтными водами.

Эта вода попадает в поверхностные водоемы без очистки, поэтому происходит изменение концентрации солей, что, в свою очередь, влияет на качество питьевого водоснабжения и химический состав воды в реках региона, — говорит эколог Дмитрий Аверин. — Кроме того, при подъеме уровня грунтовых вод происходит подтопление территорий и вытеснение метана на поверхность, а метан – это взрывоопасный газ, который может скапливаться в подвалах и подъездах домов, что приводит к негативным экологическим последствиям и возникновению опасных ситуаций. Подобные явления уже возникали в Горловке в начале 2000-х в районе шахты Кочегарка“.

При этом есть целый ряд зон особого риска, как, например, шахта Юнком неподалеку от Енакиево. В 1979 году в шахте был проведен эксперимент: чтобы очистить пласты от метана, на глубине произвели ядерный взрыв. В наше время есть проблемы с откачкой воды из соседних шахт. Это означает, что грунтовые воды могут повредить защитный “кокон“ Юнкома – и радиоактивные материалы попадут в воду и почву.

Таких мест немало. Например, в 2016 году на Шахте-2 бис (Горловка) было произведено демонтирование металлических конструкций. Проще говоря, металл разрезали и вывезли на продажу. А на шахте захоронены отходы Никитовского ртутного комбината. Вероятность обвала здесь теперь достаточно велика, и в таком случае ртутную породу обязательно размоет.

Это приведет к отравлению соседних поселков – Ртутный, Бессарабка, Мичурино. Мало того, загрязненная вода может попасть в канал Донец – Донбасс, откуда осуществляется водозабор для значительной части территории Донецкой области.

Горловка – эпицентр экологической опасности, по мнению специалистов. Она еще в довоенное время считалась одним из самых неблагополучных городов Украины, обгоняя Кривой Рог, Мариуполь и Краматорск.

В городе и его окрестностях расположены химический завод “Стирол“, Дзержинский фенольный завод (Торецк), предприятия соседнего Енакиево – металлургический и коксохимический заводы, завод “Никитртуть“, рядом с городом находятся Углегорская и Мироновская ТЭЦ.

Кроме этого, город окружают шахты и терриконы, пыль с которых рассеивается ветром. Все эти предприятия многие годы загрязняли не только воздух, но и почву. Горловка находится на высоте 200-300 метров над уровнем моря, поэтому ей особенно угрожают проблемы с шахтными водами, а также высока опасность значительного загрязнения почв.

При этом Горловка – фактически на линии разграничения, ее западные пригороды – Новгородское, Железное, Торецк находятся на территории, которую контролирует Украина. Город регулярно подвергается обстрелам, что многократно усиливает потенциальный риск экологических проблем. Поэтому любая катастрофа, как и “вялое тление“ экологических проблем здесь угрожает Донбассу по обе стороны линии разграничения.

«Подарки» от артиллеристов

Вред экологии, который наносят артобстрелы, сейчас только изучается специалистами. Экологи исследуют изменения в окружающей среде и почве, и больше всего их беспокоит концентрация тяжелых металлов (в первую очередь, свинца), которые присутствуют везде в районе разрыва снарядов. Соли тяжелых металлов накапливаются в почве, растениях и организме человека.

Это может привести к отравлениям и неизбежно спровоцирует рост онкологических заболеваний. Также артиллерия “приносит“ с собой марганец, хлор и другие опасные для здоровья вещества. Неразорвавшиеся снаряды, которых сотни вдоль линии разграничения – это отдельная опасность и проблема на долгие годы.

Огромный вред артобстрелы нанесли заповедникам Донбасса — своего рода оазисам природы в экологически сложном регионе. По данным экологов, более всего пострадали от военных действий заповедники «Провальская степь», «Станично-Луганское» и «Меловая флора» – покалечен грунт, выжжены деревья. Заведующий заповедником “Меловая флора“ уже в 2014 году подсчитывал убытки: спилено 190 уникальных меловых сосен, 35 гектаров заповедной земли были выжжены пожаром, 15 гектаров – замусорены.

“Только в этот короткий период (боевых действий летом 2014 года, – Ред.) пламя уничтожило растительность на 14% всей территории зоны АТО. Если говорить об отдельных типах ландшафтов, то сгорело 18% общей площади лесов, 23% — степей“, — говорит эколог Екатерина Норенко. Всего от боевых действий пострадали 23 заповедника. Вместе с лесом и степью гибнут животные и насекомые, населяющие заповедные территории. Каждое лето опасность возгорания значительно увеличивается.

Зона бедствия

Ситуация, когда часть поврежденных или остановленных шахт на Донбассе демонтируется, оборудование режется на металл без какой-либо оценки экологических последствий, характерна не только для неподконтрольных территорий. Проблема открыта для Донбасса в целом.

Причем обрушение шахт несет и другие угрозы, например, риск распространения опасных инфекций. Такое уже случалось, когда вследствие обрушения шахт грунтовые воды попадали в водоемы.

Например, в пгт Молодогвардейское (Луганская обл.) в отработанных выработках, заполненных водой, произошло проседание горных пород, и тысячи людей в один день заболели гепатитом. Аналогичная ситуация была и на шахте Белозерской в Донецкой обл.

“К величайшему сожалению, в дни войны Украина практически не уделяет внимания вопросам охраны окружающей среды. Вместе с тем, именно экологические последствия будут длительными и потребуют наибольших усилий для их ликвидации в будущем.

Затопление шахт, обстрелы химических предприятий, влекущие выбросы химических веществ, и обострение санитарно-эпидемиологической ситуации создают реальную угрозу экологической катастрофы“, – считает исполнительный директор организации “Экология-Право-Человек“ Елена Кравченко.

По мнению украинских экспертов, проседания грунта и загрязнение земли вследствие артобстрелов могут превратить Донбасс в зону экологического бедствия. Там будет невозможно жить, а почва превратится в солончаковую степь.

Никита Пидгора, Вести