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Фронтовая Горловка: вечером прогремел мощный взрыв

Воскресенье, 10 июня, 2018

Боевые действия, как обычно, активизировались к вечеру.

В течение дня тревожных сообщений в соцсетях мы не нашли, а вот вечером началось… О перестрелках на западных окраинах горловчане рассказали после 18 час. Чуть позднее жители северо-восточной части города сообщили, что хорошо слышна работа артиллерии на Светлодарском направлении. К 20 час. выросла интенсивность боев и в районе Зайцево.

Около 21.30 Горловку потряс громкий «бах». Одни объясняли, что это сработало ПВО, другие — прилетом за ж/м Гагаринский (район террикона шахты «Шевелевка»). Тем временем, на западе был виден столб дыма.

После полуночи продолжало «шуметь» в стороне Зайцево.

По-прежнему неспокойно под Донецком — от Ясиноватой до Авдеевки, под Песками и в районе Трудовских, на мариупольском направлении, а на луганском — под Новотошковским.



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