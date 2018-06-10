Бензин подорожал, но дефицит сохранился

Напомним, сложная ситуация с поставками топлива продолжается уже около месяца. Захарченко заявил, что «на лицо четкий структурный просчет», который, по его словам, устранен.

Однако, судя по всему, проблема остается нерешенной. Автовладельцы по-прежнему ищут на АЗС бензин, а когда находят — становятся в уже привычные очереди.

По словам жителей Донецка и Горловки, «бензин появляется ненадолго и немного», поэтому иногда приходится несколько часов простоять, но бензин купить так и не удается. В то же время в «ЛНР» такого дефицита бензина не наблюдается, однако отмечается рост его цены.