Об этом заявили в пресс-центре ООС после того, как «республиканские СМИ» растиражировали информацию об отступлении ВСУ из указанных населенных пунктов, расположенных на севере Горловки.

Все началось с того, что в «ДНР» сообщили об оставлении поселков украинскими военными по причине сложного удерживания невыгодных позиций. Якобы, в Гладосово и Травневом осталось по несколько (до четырех) силовиков, которые ведут наблюдение за позициями противника.

В пресс-центре Объединенных сил такие сообщения опровергли.

«После тщательной проверки, информация не подтвердилась. Это информационный вброс со стороны противника», — рассказали в ведомстве.

Также в ООС заявили, что ситуация в Травневом и Гладосово пока спокойная.