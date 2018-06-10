Восстановлена работа ДФС

Проблемы с водоснабжением были настолько серьезными, что в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию.

Как сообщили в пресс-службе компании «Вода Донбасса», вчера днем сначала было восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, а к вечеру удалось запустить фильтровальную станцию в работу.

«После выполнения технологических мероприятий (промывка резервуаров, заполнение водоводов) питьевая вода поступит в городские резервуары Авдеевки, далее — в другие населенные пункты (частично Донецк и Ясиноватую, поселки Красный Партизан, Верхнеторецкое, Васильевка и Крутая Балка)», — говорится в сообщении.

Как заявили в ГСЧС, сегодня утром водоснабжение в Авдеевке уже осуществлялось в штатном режиме.