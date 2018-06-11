Болельщики «Шахтера» назвали лучшим Марлоса

Как сообщили в пресс-службе чемпиона Украины по футболу, по итогам опроса, проводившегося в социальных сетях клуба, победителем второй год кряду оказался Марлос.

В его пользу высказались 9 264 человека. Отмечается, что в ходе сезона полузащитник «горняков» трижды становился лучшим игроком месяца (ноябрь, декабря, февраль).

Второе место занял голкипер Андрей Пятов с результатом 8 437 голосов, третий – Тайсон (6 678). Также в топ-пятерку вошли защитники Ярослав Ракицкий (6 260) и Исмаили (6 002). Всего в опросе приняли участие более 40 000 болельщиков.