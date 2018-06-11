Сегодня состоится встреча «нормандской четверки». В Германии ждут сложных переговоров

Один из главных вопросов, который планируется обсудить — введение миротворцев ООН на Донбасс.

Министры иностранных дел Нормандского формата в понедельник, 11 июня, встретятся на вилле МИД Германии Борзиг в пригороде Берлина.

Среди вопросов, которые планируют рассмотреть министры — состояние выполнения Минских соглашений и, впервые, обсуждение перспектив размещения на Донбассе миссии «голубых касок» ООН.

Накануне встречи ее хозяин – глава МИД Германии Хайко Маас признал, что ожидает сложных переговоров во время следующей встречи глав МИД стран «нормандской четверки» в Берлине 11 июня.

Он рассказал о намерении обсудить на предстоящих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев ООН.

Немецкий чиновник указал, в частности, на то, что интересы и позиции Украины и России во многих сферах имеют значительные расхождения.

«Нам приходится пробивать толстую доску; интересы и позиции Украины и России далеки друг от друга во многих областях», — заявил он.

Впрочем, по словам Мааса, следует испробовать все, чтобы достичь длительного перемирия, отвода тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной ситуации для людей на Донбассе, которые страдают.

В то же время глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что люди «на востоке Украины ничего не желают так сильно, как мира».

Переговоры глав МИД в понедельник должны стать первыми после 16-месячного перерыва: последняя такая встреча в «нормандском» формате на уровне министров состоялась в феврале 2017 года.

Корреспондент