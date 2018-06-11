Фронтовая Горловка: весь вечер грохотал север

В течение выходного дня было тихо и лишь вечером активизировались боевые действия.

Стрелять начали после 18 час. Сначала неспокойно было на западе/северо-западе, а к 20 час. также возобновились бои на севере и юго-западе. В дальнейшем, наиболее интенсивно они велись в стороне Зайцево, где около 22.30 под обстрел попал один из жилых домов. По некоторым данным, попадание пришлось на кровлю. Очевидцы также сообщали о возгорании в этом районе. Ближе к полуночи периодически стреляли в стороне Светлодарска.

Слышали 10-го июня боевые действия и дончане. Здесь досталось западным окраинам Петровского района, где повреждения получили около десятка объектов гражданской инфраструктуры. Продолжались бои на мариупольском направлении (Павлополь, Водяное и Лебединское), у Новотроицкого и Докучаевска, а на Луганщине по-прежнему горячо у Новотошковского.