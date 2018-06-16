Отстойники свинофермы могут стать причиной заражения речной воды

В процессе деятельности свинокомплекса ЧАО «Бахмутский аграрный союз» (Новолуганское) в специальном ставке-накопителе емкостью 1,8 млн куб. м отходы в виде сточных вод достигли показателя 85%, и через три прифронтовых поселка они могут заразить реки региона.

Об этом говорится в «Отчете о результатах изучения экологической ситуации на территории Донецкой и Луганской областей», представленном МинВОТ.

Согласно отчету, на свиноферме хозяйственные помещения рассчитаны на содержание 92 тыс. голов свиней. Для удаления отходов из производственного комплекса предприятия используется технология утилизации стоков путем разведения сточными водами навоза с последующим орошением прилегающих полей. В результате ведения боевых действий и из-за заминированных полей их орошение не проводилось.

«На сегодня ставок-накопитель стоков заполнен почти на 85% (высота плотины – 12 м, высота заполнения – 10,3 м). При прорыве плотины ставка-накопителя сточные воды через населенные пункты Травневое, Кодема и Зайцево (Бахмутский район) попадут в реку Бахмутка, которая впадает в реку Северский Донец, что может привести к экологической катастрофе. Кроме того, следует отметить загрязнения земельных участков, в т.ч. частного жилого фонда, и поверхностных вод стоками, что может привести к распространению инфекционных болезней и заболеваниям людей», – говорится в сообщении.

«В связи с расположением «Бахмутского аграрного союза» в непосредственной близости к местам проведения активных боевых действий, необходимо создать зоны безопасности вокруг этого предприятия радиусом 5 км с целью предупреждения разрушения очистных сооружений (ставков-отстойников, ставков-накопителей) вследствие возможных обстрелов», – сказано в отчете.

Среди рекомендаций экспертов для минимизации рисков возникновения техногенно-экологических аварий на этом объекте необходимо: